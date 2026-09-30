USTICA E IL CONFINO DI POLIZIA FASCISTA

Giornate di Studio nel centenario della sua istituzione

8-9 ottobre 2026

Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica

Via Refugio, 29 | Ustica





Un’occasione per approfondire, con studiosi e ricercatori, la storia dell’isola come luogo di confino e il sistema repressivo del fascismo.

L’incontro di studio è promosso dall’Istituto Gramsci siciliano, dal Centro studi e documentazione isola di Ustica, dalla Rete Isole di Confino, dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA), da IGS Italia (International Gramsci Society), dall’Università di Palermo, dalla Fondazione Gramsci.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming.

Per informazioni inquadra il QR code presente sulla locandina, oppure, invia una email a info@centrostudiustica.it

Luogo: Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica, via Refugio, 29, USTICA, PALERMO, SICILIA

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