Il 28 e 29 Maggio 2023, si svolgeranno anche ad Ustica (PA) le Elezioni Amministrative per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Approvate tre liste civiche. Risalta la lista “TUTTI INSIEME PER USTICA” , con il candidato sindaco Diego Altezza, ventenne, candidato più giovane della Sicilia. L’età media dei candidati in consiglio comunale è di 30 anni. Malgrado il dissesto economico dichiarato dall’attuale amministrazione (Consiglio Comunale del 14 aprile 2023), questi giovani amanti dell’Isola di grandi risorse, hanno l’interesse e la caparbietà di “sbracciarsi” per il rilancio dell’Ente Comunale e dell’Area Marina Protetta. La loro “ricetta” è: investire nello sviluppo lavorativo territoriale, nel turismo, nella cultura e nello sport. I primissimi interventi riguarderanno la costituzione di un presidio fisso di Vigili del Fuoco locali ed il ripristino di reali e sostanziosi sconti nei trasporti marittimi per studenti, residenti, proprietari di immobili e lavoratori.

ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI IN CONSIGLIO COMUNALE:

Diego Altezza, 24/11/2002: 20 anni.

Zaira PALERMO, 24/10/2003: 19 anni.

Pasquale PALMISANO, 18/12/1973: 49 anni.

Martina NATALE, 04/09/1987: 35 anni.

Michele BORGOGNONE, 29/07/2003: 19 anni.

Maria AILARA detta Mariuccia, 19/07/1970: 52 anni.

Gabriele PALAZZOTTO, 29/08/2001: 21 anni.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.