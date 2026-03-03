Si terrà giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 9:00, presso l’NH Hotel “Parco degli Aragonesi” di Catania, il V Congresso Territoriale della Fismic Catania, dal titolo “Il lavoro che cambia. La persona al centro”.

L’appuntamento congressuale rappresenta un momento di confronto e di verifica dell’attività sindacale svolta negli ultimi anni, oltre che un passaggio statutario per il rinnovo degli organismi dirigenti territoriali.

I lavori si apriranno con l’accreditamento dei delegati, l’insediamento della Presidenza e delle Commissioni. Seguirà la relazione del segretario responsabile Fismic Catania, Saro Pappalardo, quindi il dibattito. Le conclusioni della mattinata saranno affidate alla Segreteria nazionale Fismic. Parteciperanno le segretarie nazionali Fabiana Agostini, che presiederà il Congresso, e Sara Rinaudo, futura segretaria generale Fismic nazionale, che terrà l’intervento conclusivo.

“Abbiamo cominciato da zero con idee, valori e capacità di aggregazione”, dichiara il segretario responsabile Fismic Catania, Saro Pappalardo. “Oggi ci onoriamo di rappresentare circa 1000 iscritti. Siamo autonomi ed orgogliosi di esserlo”.

Il titolo del Congresso richiama la fase di trasformazione che attraversa il mondo produttivo. “Nell’era delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo è necessario fermarsi e riflettere sul significato più profondo del lavoro. Grazie al lavoro le persone raggiungono dignità e soddisfazione personale, contribuendo al progresso e quindi allo sviluppo della società”, afferma Pappalardo. “Restituire significato al lavoro implica non concentrarsi soltanto sui numeri e sulle statistiche, ma sulle persone, sulle loro storie, sulle loro capacità. C’è una grande necessità di rimettere al centro la Persona”.

“È fondamentale riprendere valori che riconducono a integrità, onestà, dedizione e capacità di fare squadra, di collaborare e condividere problemi, pensieri ed esperienze. In un mondo così complesso l’approccio ai problemi non può più essere solo del singolo, ma dev’essere valorizzato il lavoro in gruppo”, conclude Pappalardo.

Il Congresso è aperto ai delegati e agli invitati istituzionali.





