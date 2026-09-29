Quattrogatti di Andrea Casini, della Società Canottieri Palermo, ha chiuso al primo posto in Classe A il Campionato Italiano Offshore 2026 e al secondo nella classifica overall.

Il Campionato Italiano Offshore si è concluso con la Round Aeolian Race, ultima delle 18 prove in calendario, disputata a Capo d’Orlando su un percorso di 140 miglia tra le Isole Eolie, e riunisce in una classifica a punti le principali regate d’altura italiane, con coefficienti legati alla difficoltà delle prove e al numero degli iscritti.





Per Quattrogatti il campionato è stato un percorso costruito sulla regolarità dei risultati e sulla capacità dell’equipaggio di affrontare prove molto diverse tra loro. Una continuità che ha permesso all’imbarcazione siciliana di arrivare all’ultima tappa nelle posizioni di vertice e di difendere il primato nella Classe A.

Per Andrea Casini, toscano di origine e siciliano d’adozione, c’è anche il valore di un percorso personale: ha scelto di vivere in Sicilia e di continuare qui la propria attività velica, portando avanti con Quattrogatti la sua esperienza nelle regate d’altura.





«Ci abbiamo creduto e abbiamo sostenuto il team per tutta la stagione», commenta Pasquale Giardina, presidente della Società Canottieri Palermo. «Questo risultato premia il grande lavoro di Andrea e di tutto l’equipaggio, che hanno affrontato un campionato lungo e impegnativo con decisione e continuità».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.