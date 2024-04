Si svolgerà domenica 14 aprile dalle 9.30, al porto di Catania presso la sede della Lega Navale la prima edizione del VelaScout Catania con le esploratrici ed esploratori della sezione di Catania del CNGEI.



40 giovani scout (12-16 anni), dopo il briefing per condividere le informazioni sulla sicurezza in mare, si impegneranno nell’uscita con le imbarcazioni della Lega Navale per acquisire le nozioni di navigazione a vela, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e comprendere l’importanza del lavorare bene in team.

Le due organizzazioni condividono molte finalità nello statuto ed ancor di più nel programma educativo laico che partendo dai loro bisogni e attraverso una progressiva

responsabilizzazione, li educa al rispetto ed all’impegno verso se stessi, gli altri.

Il concetto di legalità, che accompagnerà la mattinata, sarà rafforzato dall’impiego di “Ionia 97” e “Caliente”, due imbarcazioni sequestrate agli scafisti ed affidate alla sezione di Catania della Lega Navale Italiana.

