Importante riconoscimento per la Lega Navale Italiana di Riposto, che si è distinta alla Veleggiata della Legalità – 1° Trofeo Magna Grecia Vela Cup – IONAVIGO26, svoltasi a Locri, conquistando il premio come prima imbarcazione nella categoria oltre i 15 metri. Un risultato che premia l’impegno, la preparazione e lo spirito di squadra dell’equipaggio composto da Giuseppe Pulvirenti, Patrizia Grasso, Fabrizio Frixia, Francesco Pulvirenti, Davide Cavallaro e Antonio Mastroeni, protagonisti di una prova che ha consentito di portare in alto i colori della Lega Navale ripostese in una manifestazione dal forte valore simbolico.





La Veleggiata ha visto la partecipazione delle Barche della Legalità provenienti dalle province di Catania, Aci Trezza, Militello, Messina e Reggio Calabria, trasformando l’evento in un momento di condivisione, confronto e promozione dei valori della legalità, della solidarietà e dell’inclusione attraverso lo sport. Un ruolo importante è stato svolto anche da Sailor for Kids, realtà impegnata nella promozione di iniziative che coniugano il mare con la solidarietà e l’inclusione sociale, contribuendo al successo di una manifestazione capace di unire competizione sportiva e valori educativi.





“Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato – dichiara il presidente della Lega Navale di Riposto, Giuseppe Ballistreri – perché rappresenta il giusto riconoscimento per un equipaggio che ha affrontato questa manifestazione con passione, competenza e grande spirito di squadra. Ma il valore di questa vittoria va oltre il risultato sportivo. La Veleggiata della Legalità dimostra come il mare possa diventare uno straordinario strumento per diffondere i valori della legalità, della solidarietà e dell’inclusione. Ringrazio il nostro equipaggio per aver rappresentato al meglio la nostra Sezione e tutti gli organizzatori per aver dato vita a un’iniziativa che merita di crescere negli anni”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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