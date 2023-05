Venerdì 19 maggio ore 10 davanti al carcere Ucciardone di Palermo avrà luogo la conferenza stampa del Comitato Esistono i Diritti Transpartito che presenterà in nome di Papa Francesco e Marco Pannella il garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo.

Dopo anni di iniziativa politica Palermo ha il garante comunale per i diritti dei cittadini e delle cittadine detenute.

Alla conferenza stampa guidata dal presidente del comitato esistono i diritti Gaetano D Amico, prenderanno parte la vice presidente del comitato esistono i diritti Eleonora Gazziano e Alberto Mangano già tesoriere politico del comitato, Il sindaco di Palermo Prof. Roberto Lagalla, l’Ass comunale Antonella Tirrito, il neo nominato Garante comunale dei detenuti On. Pino Apprendi, il consigliere comunale e presidente della IV commissione Salvo Imperiale e Rosario Arcoleo già consigliere comunale nella scorsa consiliatura, Donatella Corleo membro del Partito Radicale e di Nessuno Tocchi Caino, Totó Cuffaro membro del consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino, l’Avv Giorgio Bisagna Antigone.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.