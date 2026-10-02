Ventimiglia di Sicilia si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario, con un programma che unisce fede, tradizione, musica e intrattenimento. Dal 2 al 5 ottobre, il paese sarà animato da una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere la comunità e i visitatori.

Ad aprire gli eventi dei festeggiamenti, organizzati dal Comune di Ventimiglia di Sicilia e dalla Confraternita di Maria Santissima del Rosario con il contributo dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dell’Assemblea Regionale Siciliana, il 2 ottobre, sarà il concerto di Jack & the Starlighters, seguito da “Indiementicabile”, per una serata all’insegna della musica live. Il 3 ottobre sarà invece la volta di uno degli appuntamenti musicali più attesi: sul palco saliranno i Cugini di Campagna, storico e iconico gruppo della musica italiana, per un concerto che accompagnerà i presenti con l’ampissimo repertorio della band con canzoni come la famosissima “Anima Mia”, oppure “Innamorata”, “No tu no”, “Un’altra donna” o il successo sanremese di pochi anni fa “Lettera 22”.





Il momento centrale delle celebrazioni sarà il 4 ottobre, con la solenne processione in onore di Maria Santissima del Rosario, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità di Ventimiglia di Sicilia. La processione sarà accompagnata dalla tradizionale “vulata di l’ancili”, uno dei momenti più caratteristici e suggestivi della festa, legato alla devozione popolare e alle tradizioni religiose del paese.

A chiudere i festeggiamenti, il 5 ottobre, sarà una serata dedicata al cabaret con lo spettacolo di Piero Dance e Tony Carbone da Comici in Palazzo, che porteranno sul palco comicità e intrattenimento.

Quattro giornate che accompagneranno Ventimiglia di Sicilia tra momenti di devozione e occasioni di festa, nel segno di una tradizione che continua a rappresentare un importante appuntamento per la comunità.

Luogo: Ventimiglia di Sicilia, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

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