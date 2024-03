Prosegue il Cartellone 2023-2024 del teatro Sant’Eugenio di Palermo – direzione artistica Pupella che, dal 9 al 24 marzo, nei giorni di sabato alle ore 21, e la domenica alle ore 17.45, allieterà il pubblico in sala con la nuova e divertente commedia “Vento in poppa”, scritta da Lavinia Pupella, Francesca Picciurro e Daniela Pupella, per la regia di Lavinia Pupella. Protagonisti sul palco saranno le sorelle Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, Luciano SergioMaria, Fabiola Arculeo, Francesca Picciurro e Ciccio Russo. La scena sarà arricchita dalla presenza delle giovani attrici di Crescinteatro Simona Baroncini, Chiara Scalese, Monica Fardella e Sofia Pupella. Movimenti coreografici, Iaia Corcione; progetto luci, Alessandro Pupella; suono, Giuseppe Borruso.

La trama narra di un’improbabile nave da crociera che salpa dal porto di Palermo e porta a bordo personaggi tanto euforici, per la nuova vacanza, quanto irrisolti e fragili per le loro paure ed insicurezze. I protagonisti sono sì pronti a divertirsi e a provare nuove esperienze e conoscenze, ma si scoprirà che, in valigia, hanno portato anche tutte le loro perplessità. Tra loro, ci sara una coppia di marito e marito (Luciano Falletta e Ciccio Russo), una coppia male assortita (Leonardo Campanella e Fabiola Arculeo), una single vagante (Lavinia Pupella), una cartomante tedesca (Francesca Picciurro), il comandante (Iaia Corcione) e una cameriera tutto fare (Daniela Pupella). Equivoci, malintesi e prese di coscienza entreranno e usciranno dalle cabine del Ponte 5.

Biglietti: intero euro 15; ridotto (over 65), euro 13.





DATE E ORARI

“Vento in poppa” salpa dal teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41, a Palermo, dal 9 al 24 marzo

Sabato 9 marzo | ore 21

Domenica 10 marzo | ore 17.45

Sabato 16 marzo | ore 21

Domenica 17 marzo | ore 17.45

Sabato 23 marzo | ore 21

Domenica 24 marzo | ore 17.45.





INFO E PRENOTAZIONI:

091.6710494 | 347 6568825

www.teatrosanteugenio.it

STAGIONE 2023/2024

Una poltrona per divertirsi





I prossimi spettacoli in calendario:





6 e 7 aprile

Mia moglie ha l'avvocato

Scritto e diretto da Maurizio Bologna

Con: Maurizio Bologna, Gaspare Sanzo, Salvo Cambria, Fausta Intravaia, e Domenico Scarano





Dal 13 al 21 aprile

Più o meno pausa

di Marco Pomar, Daniela Pupella e Francesca Picciurro

con Daniela Pupella





4 e 5 maggio

Aspettando Mina

con Claudia Lo Castro e Lavinia Pupella.





