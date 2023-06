Verso il 19 luglio, avviato percorso per una mobilitazione comune per l’anniversario della strage di via D’Amelio. Il confronto prosegue martedì 20 giugno ore 15 a Moltivolti

Palermo 15 giugno 2023 – Ieri a Moltivolti, a Palermo, si è tenuta la prima assemblea verso il 19 luglio, in un percorso di allargamento che prende le mosse dal coordinamento che ha proposto la mobilitazione dello scorso 23 maggio contro le passerelle commemorative istituzionali.

Le organizzazioni partecipanti hanno condiviso l’idea di animare un percorso che porti ad una mobilitazione comune il 19 luglio, che rimetta al centro la necessità di ridare forza al fronte antimafia chiedendo alle istituzioni più rigore e credibilità nel contrastare le mafie, e che inquadri la lotta alle mafia in un quadro più ampio, “per noi intersezionale e sociale, di rivendicazione di diritti”.

“Pensiamo, infatti, che non esista lotta alla mafia che non si faccia carico del tema della giustizia sociale, dei diritti delle persone, del contrasto alle diseguaglianze – spiega in una nota il Coordinamento 19 luglio – Oltre naturalmente alla necessità di proseguire nella richiesta di verità e giustizia per le stragi di mafia ma anche sui depistaggi che hanno contraddistinto in particolar modo la vicenda di via d’Amelio, che chiamano in causa responsabilità istituzionali ai più alti livelli del nostro Stato”.

Il percorso di confronto continuerà martedì 20 giugno, alle ore 15, presso Moltivolti, data in cui saranno condivise le realtà promotrici del nuovo coordinamento, quelle aderenti, oltre alle modalità della mobilitazione e il manifesto politico.

