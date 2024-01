Palermo. “L’incontro di oggi sulla vertenza ex Blutec non ha dato le risposte e le conferme che speravamo. Resta, quindi, forte la nostra preoccupazione. Appoggiamo pertanto la proposta dell’assessore Tamajo di incontrare al ministero delle Imprese e del Made in Italy, i vertici nazionali dell’Inps. E’ necessario ottenere risposte sulla eventuale proroga dell’amministrazione straordinaria, sulle manifestazioni di interesse, sulla loro sostenibilità economica e sul loro piano industriale per permettere la piena occupazione dei lavoratori ex Blutec e dell’Indotto”. Lo afferma Enzo Comella, coordinatore della Uilm Sicilia, dopo il vertice di questa mattina. E aggiunge: “Chiediamo risposte all’Inps sui lavori usuranti, strumento che potrebbe permettere ai lavoratori una uscita anticipata. E ancora l’utilizzo del finanziamento che mette a disposizione dei lavoratori trenta milioni del fondo di coesione sociale europeo per percorsi di politica attiva e accompagnamento alla pensione”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.