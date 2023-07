Vertenza giornalisti “La Sicilia”, Attanasio: «Tornare al confronto per trovare soluzioni adeguate alla tutela e alla dignità dei lavoratori»

Accordo STMicroelectronics e Ministero delle Imprese, la soddisfazione della Ugl Metalmeccanici. “Nuovo riconoscimento per Catania. Tempi maturi per la produzione dei 12 pollici e nuove opportunità di lavoro”

“La notizia che il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato la stipula dell’intesa per l’innovazione con STMicroelectronics, che coinvolgerà anche lo stabilimento di Catania per lo sviluppo di nuovi strumenti informatici, rappresenta un nuovo i...