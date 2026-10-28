Cinque città, 18 cori, un unico fine: la musica come portatrice di pace e di amicizia. Catania, Taormina, Viagrande, Acireale e Messina si preparano alla 6° edizione del “The Sicily International Choir Festival”.

Come ogni anno, nel weekend che chiude il mese di ottobre e apre quello di novembre, la Sicilia ospita la rassegna internazionale dedicata alle formazioni corali polifoniche e al loro repertorio che spazia dalla musica sacra, profana, classica, popolare, tradizionale, che abbraccia diverse epoche.

Non mancano le novità inserite per esaltare una manifestazione che di anno in anno è andata a crescere, riscuotendo ampi consensi di pubblico.





Un viaggio nel mondo della musica ma anche in tutto il mondo, visto che tra i 18 cori che vi partecipano quest’anno per la prima volta si atterra in Argentina con il Coro polifonico dell’Università di Moron. Dall’Argentina si torna in Europa con i cori polifonici provenienti da Francia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Lituania, Polonia, Croazia, Svizzera.

Non mancherà in questo viaggio l’Italia, con le formazioni corali dell’Alto Adige e Sardegna, per chiudere con la Sicilia, mettendo in risalto quanto l’isola vanta una profonda tradizione corale e ogni anno è il punto d’incontro di voci e culture provenienti da Paesi diversi.

L’edizione 2026 del “The Sicily International Choir Festival” prevede sette concerti in cinque città della Sicilia Orientale, mettendo in risalto le bellezze delle chiese che accoglieranno i cori.





Si partirà venerdì 30 ottobre con le prime due tappe a Taormina (Cattedrale di San Nicolò di Bari, inizio ore 19), a Catania (Chiesa Badia di Sant’Agata, inizio ore 18) e a Viagrande (Chiesa Santa Maria dell’Idria Matrice, inizio ore 19). Si prosegue sabato 31 ottobre con altri tre concerti in programma ancora una volta a Taormina (Cattedrale di San Nicolò di Bari, inizio ore 19), Catania ( Chiesa Badia di Sant’Agata, inizio ore 18) e infine ad Acireale (Basilica Collegiata di San Sebastiano, inizio ore 18).

Per il gran finale, si riconferma quest’anno la città di Messina, dove i 18 cori si esibiranno dalle 19.30 in concerto all’interno della Basilica Cattedrale, domenica 1 novembre in occasione della Festività della Solennità di Tutti i Santi.





La serata sarà trasmessa in diretta su Etna Channel canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e sulla pagina Facebook “The Sicily International Choir Festival”.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero. Un evento al quale ogni anno vi lavorano EuroArt Production Srl Italia e Leon Promotion Malta con il supporto delle Diocesi e delle comunità parrocchiali che sin dal primo momento hanno sposato le finalità della manifestazione che esalta la Sicilia dal punto di vista architettonico e naturalistico, unendo il tutto ai legami affettivi che nascono grazie alla musica e che si mantengono vivi anche quando si ritorna a casa.

Luogo: Acireale, Catania, Messina, Taormina, Viagrande, CATANIA, SICILIA

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