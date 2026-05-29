La vicenda legata a via Grotta Magna torna al centro del confronto politico cittadino. Il consigliere comunale del gruppo MPA-Grande Catania, Bruno Brucchieri, ha sollecitato l’amministrazione affinché si arrivi rapidamente alla definizione della procedura avviata nei mesi scorsi per l’area interessata.

Una presa di posizione che arriva dopo un lungo percorso tecnico e amministrativo che ha coinvolto uffici comunali, sopralluoghi, interlocuzioni con i residenti e verifiche urbanistiche.

Secondo quanto dichiarato da Brucchieri, “non si può più perdere tempo su una questione che riguarda direttamente sicurezza, viabilità e qualità della vita dei cittadini della zona”.

Brucchieri ripercorre le tappe principali dell’attività svolta finora, ricordando come il procedimento sia nato a seguito delle segnalazioni dei residenti e delle criticità emerse nel tempo lungo l’asse viario di via Grotta Magna. Da lì sarebbero partiti i primi approfondimenti tecnici da parte degli uffici competenti, con una serie di verifiche finalizzate a comprendere lo stato dell’area e le possibili soluzioni amministrative.

Successivamente, il tema sarebbe stato affrontato anche in sede istituzionale attraverso incontri tra amministrazione, tecnici comunali e rappresentanti del territorio.

“Sono state seguite passo dopo passo tutte le fasi – ha dichiarato il consigliere – dagli atti preliminari ai sopralluoghi, fino alle interlocuzioni necessarie per individuare una soluzione concreta e sostenibile”.

Negli ultimi mesi, inoltre, sarebbero stati acquisiti ulteriori pareri tecnici e amministrativi indispensabili per procedere alla definizione dell’iter, con nomina del RUP.

“Proprio per questo, si ritiene che esistano ormai tutte le condizioni per chiudere la procedura e passare alla fase operativa”.

“La politica deve assumersi la responsabilità di dare risposte –ha aggiunto Brucchieri – perché i cittadini attendono da troppo tempo, e le determinazioni adottate in via d’urgenza stante la gravità della situazione ed il pericolo per l’incolumità pubblica che ne discende per i residenti in primis e per la città tutta non possono rimanere lettera morta”.





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