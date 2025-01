Palermo – Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il piano industriale 2025-2027 e il budget 2025 di AMG Energia, segnando un passo decisivo per la partecipata comunale. Tra i risultati più rilevanti, lo sblocco delle assunzioni di 10 operai destinati al settore gas, alla pubblica illuminazione e agli impianti termici, ambiti strategici per la qualità dei servizi alla cittadinanza.

“La decisione assunta dal Consiglio rappresenta un risultato importante per garantire efficienza e sviluppo – ha dichiarato Caterina Meli, consigliera comunale in quota Forza Italia –. Le nuove risorse umane contribuiranno a potenziare la capacità operativa di AMG, migliorando i servizi essenziali per i palermitani e offrendo nuove opportunità occupazionali”.

L’approvazione arriva dopo un lungo lavoro di confronto con la giunta comunale e gli uffici competenti. Un passo avanti che, secondo la consigliera Meli, dimostra come una programmazione attenta e condivisa possa portare risultati concreti.

“Forza Italia continuerà a vigilare affinché questi obiettivi siano concretizzati e affinché si garantisca la qualità dei servizi pubblici, fondamentali per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo del nostro territorio”, ha concluso Meli.

L’approvazione del piano industriale di AMG Energia è stata accolta con favore anche dai vertici dell’azienda, che ora potranno pianificare interventi e investimenti con maggiore solidità, rafforzando il ruolo strategico della partecipata nell’ecosistema cittadino.

Luogo: Piazza Pretoria, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.