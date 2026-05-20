Il Consiglio comunale di Catania ha approvato la mozione proposta dal consigliere Giovanni Magni per l’attivazione del profilo ufficiale TikTok del Comune di Catania, con l’obiettivo di rafforzare e innovare gli strumenti di comunicazione istituzionale dell’ente.

La proposta nasce dalla consapevolezza che, negli ultimi anni, il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini sia profondamente cambiato, anche grazie alla diffusione delle piattaforme digitali e dei social network. Il Comune di Catania è già presente su altri canali social, ma l’approvazione della mozione punta ora ad ampliare ulteriormente la capacità dell’ente di raggiungere una platea più vasta e, in particolare, le fasce più giovani della popolazione.





“L’approvazione di questa mozione rappresenta un passo concreto verso una comunicazione istituzionale più moderna, accessibile e vicina ai cittadini – dichiara il consigliere Giovanni Magni –. Oggi i social network non sono soltanto strumenti di intrattenimento, ma veri e propri canali di informazione, aggiornamento e servizio pubblico. Anche le istituzioni devono saper parlare i linguaggi del presente, soprattutto se vogliono intercettare i più giovani e rendere più efficace il rapporto con la comunità”.

Secondo Magni, l’attivazione di un profilo TikTok ufficiale consentirà al Comune di Catania di diffondere in modo più diretto e immediato contenuti di pubblica utilità, informazioni sui servizi comunali, aggiornamenti sulle attività dell’amministrazione, campagne di sensibilizzazione, eventi culturali e iniziative legate alla valorizzazione del territorio.





“Numerose amministrazioni comunali italiane hanno già avviato esperienze simili, dimostrando che un utilizzo serio e istituzionale di questa piattaforma può contribuire a migliorare la qualità della comunicazione pubblica – aggiunge Magni –. Catania non può restare indietro. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti utili a rendere il Comune più vicino, comprensibile e presente nella vita quotidiana dei cittadini”.

La mozione approvata impegna l’amministrazione ad attivare il canale ufficiale TikTok del Comune, in una logica di innovazione della comunicazione istituzionale e di maggiore coinvolgimento della cittadinanza.

“Parlare ai cittadini dove i cittadini si informano, si confrontano e trascorrono parte del proprio tempo è oggi una responsabilità della buona politica e della buona amministrazione – conclude Magni –. Rendere la comunicazione pubblica più semplice, immediata e partecipata significa anche rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità”.

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