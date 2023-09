Viabilità. Giambona: statale per Montelepre chiusa da 12 anni, governo e città metropolitana intervengano con urgenza – Presentata Interrogazione Parlamentare all’ARS. “Da oltre 12 anni gli abitanti d Montelepre aspettano i lavori di consolidamento necessari a consentire la riapertura della strada provinciale 1, principale via d’accesso al paese, chiusa al transito nel 2011 per una frana del costone roccioso in un tratto che ricade nel comune di Torretta. Un tempo inaccettabile, così come i disagi a studenti e cittadini peggiorati dagli incendi che hanno investito la Sicilia alla fine del mese di luglio , in particolare il territorio del palermitano – compresa l’area in questione – che hanno aggravato le condizioni di tenuta del terreno con grande rischio per gli automobilisti che continuano a percorrere il tratto della strada provinciale in questione, anche se chiusa al transito, mettendo in tal modo a rischio la propria incolumità”. Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito Democratico che ha presentato una interrogazione parlamentare, accogliendo le istanze dei cittadini rappresentante dai consiglieri comunali di minoranza della cittadina di Montelepre, coordinati dalla capogruppo Consigliera Maria Rita Crisci.

“Da anni agli annunci di apertura del cantiere ed agli stanziamenti economici non è seguita nessuna azione concreta. Ho già avviato un’interlocuzione con la Città Metropolitana, – continua – ma è indispensabile – conclude Giambona- che il governo si attivi con celerità per avviare i lavori di consolidamento già finanziati e riaprire la strada provinciale mettendo fine ai disagi vissuti dai cittadini che vivono nei territori interessati”

