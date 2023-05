“La risposta alla mia interrogazione circa la rimozione degli impianti di videosorveglianza non lascia dubbi, sono stati smontati diversi impianti nelle ultime settimane – così il capogruppo di Azione e componente della segreteria nazionale Fabrizio Ferrandelli

Ero venuto a conoscenza, tramite sopralluoghi, della rimozione e disattivazione delle telecamere installate in diversi punti della città per il controllo dell’abbandono dei rifiuti.

Il numero di tali impianti era già particolarmente esiguo se rapportato ad una città così popolosa e purtroppo così duramente colpita da fenomeni di abbandono. Ma apprendere che gli impianti siano stati disattivati a causa della scadenza di una convenzione non riattivata, lascia perplessi circa la capacità di governance sulla città.

Così si contribuisce alla perdita di credibilità nel contrasto agli incivili, così come evidenziato nella risposta dal comando della polizia municipale. Lunedì chiederemo al sindaco in consiglio comunale conto e ragione dell’accaduto. Mi batterò personalmente per il ripristino e il potenziamento del servizio e per il rilancio dell’azione di contrasto anche tramite la richiesta di istituzione delle figure degli ispettori ambientali da inviare sul territorio.

