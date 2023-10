Venerdì 3 novembre alle ore 9:00 presso l’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino, 62 – Palermo) si terrà l’atteso VII° Congresso provinciale della Federazione Nazionale Agricoltura.



Il sindacato FNA in un momento di trasformazione del settore, l’agricoltura, le sfide per il futuro, la tutela dei lavoratori agroalimentari e la richiesta di sinergia di tutti i livelli della Federazione per garantire il rispetto della legge contro il caporalato. Questi alcuni dei temi al centro del congresso che sarà presieduto da Giuseppino Scianni, segretario territoriale FNA.

Dopo i saluti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il deputato regionale Gaspare Vitrano e dell’europarlamentare eletto nella circoscrizione Sicilia -Sardegna, Giuseppe Milazzo, si procederà con l’apertura dei lavori.

Saranno presenti il relatore Pietro Feroce, segretario provinciale uscente FNA Palermo, Rosario Meli, segretario regionale FNA, Salvatrice Rizzo, dirigente ispettore territoriale Lavoro e rappresentanti del comando regionale e provinciale del gruppo Carabinieri Tutela Lavoro. Cosimo Nesci, segretario nazionale generale, chiuderà i lavori congressuali.



Durante la giornata dei lavori congressuali si procederà al rinnovo delle cariche e degli organi statutari che formeranno la nuova compagine politico-sindacale della federazione della provincia di Palermo.



Il Congresso sarà moderato dalla giornalista Anna Cane.

FNA Palermo, attiva da 30 anni sul territorio, e’ un’associazione sindacale autonoma, libera, democratica ed apartitica, al servizio unicamente dei propri iscritti. La tutela della FNA, che aderisce alla CONFSAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) è indirizzata ai lavoratori subordinati del settore agricolo, dipendenti di aziende pubbliche e private, di consorzi di irrigazione e trasformazione fondiaria, come salariati e braccianti avventizi, operai specializzati agricoli e zootecnici, impiegati e tecnici.

