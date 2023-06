Villa Filippina, Una Marina di Libri e l’inizio della stagione estiva

La conferenza stampa di presentazione di Una Marina di Libri oggi a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, ha inaugurato la stagione estiva: “Iniziamo come sempre dal primo giugno – ha detto ai microfoni dei giornalisti Marcello Barrale dell’associazione Urania, che dal 2018 gestisce il Parco cittadino – e quest’anno ad aprire la nostra rassegna estiva sarà proprio la quattordicesima edizione di Una Marina di Libri e siamo felici di proseguire questo percorso con tutto il suo staff, quindi ringraziamo il consorzio ringraziamo gli editori che torneranno a gremire il parco in questi quattro giorni. Previsti tantissimi incontri – ha continuato Barrale – dei nomi nazionali molto importanti a cominciare dal professore Alessandro Barbero, da Niccolò Ammaniti quindi sarà veramente l’occasione per chi ama il libro e vuole tornare a comprare libri e leggere. Finendo questo festival, che per noi è proprio l’apertura, ci dedicheremo come ogni anno alla stagione estiva del Teatro Libero dal giorno 16 al 25 ogni sera sia gli abbonati sia coloro i quali vorranno partecipare alle serate dedicate a Shakespeare potranno dal tramonto sino alle 22 assistere a due spettacoli a sera, questo ci apre a quella che sarà poi la stagione vera e propria di Villa Filippina in cui avremo concerti e appuntamenti che comunicheremo a brevissimo, stiamo chiudendo gli ultimi artisti nazionali e questo ci permetterà di fare per il quinto anno consecutivo una stagione con la musica, con il teatro e con il cabaret. Abbiamo già avuto tanti nomi importanti in questi anni e quest’anno ci consolidiamo come teatro estivo al centro cittadino, ci sarà sempre nostra area ristoro ormai diventata un po’ anche un appuntamento sia per chi segue gli eventi ma anche per chi viene semplicemente a passare una serata a Villa Filippina e abbiamo confermato le partnership anche con il Modcafé quindi con concerti che verranno fatti nell’area ristoro e con tanti partner, quest’anno voglio citare su tutti Castelbuono Jazz Festival che porterà degli artisti veramente importanti. Per il programma e le prenotazioni – ha concluso – basta consultare i social a parte le pagine Facebook e i nostri blog interni il mio modo per seguirci è venirci a trovare e scoprire direttamente qui i nostri programmi, poter acquistare direttamente al botteghino i biglietti degli spettacoli e tenersi informati su quello che sarà la nostra programmazione, in ogni caso avremo un piccolo periodo di pausa quindi dal 13 agosto al 23 agosto faremo una breve pausa estiva e poi ci sarà una seconda parte della stagione altrettanto interessante”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.