Si è ufficialmente insediato ieri mattina l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello. Il nuovo organismo ha avviato le proprie attività nel corso di una riunione operativa alla presenza del Direttore Generale Alessandro Mazzara, della Direttrice Sanitaria Maria Lucia Furnari e del Direttore Amministrativo Luigi Guadagnino.

Durante l’incontro, il presidente dell’OIV, Roberto Agnello, ha assunto formalmente le funzioni, dando così il via al nuovo triennio di attività.

L’OIV svolge un ruolo strategico all’interno dell’Azienda: sovrintende al sistema di valutazione della performance, ne monitora il corretto funzionamento, valida le performance organizzative e individuali, e verifica l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità amministrativa, come previsto dalla normativa vigente.

La composizione dell’OIV

Il nuovo OIV è composto da tre professionisti di comprovata esperienza:

Roberto Agnello, presidente, 55 anni, palermitano, già Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo. Vanta un ampio curriculum nel campo della valutazione della performance in ambito sanitario e nella formazione manageriale di alto livello, oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi in altri OIV del settore pubblico.

Loredana Di Salvo, attualmente Direttore dell’UOC Servizio Affari Generali dell’ASP di Agrigento, ha già ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo proprio presso l’AOOR Villa Sofia Cervello. Dal 2012 fa parte di diversi OIV in aziende sanitarie e enti locali, portando una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e organizzative.

Federico Cosenz, classe 1981, commercialista e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo. Le sue competenze specifiche in ambito economico-aziendale lo rendono una risorsa preziosa per il controllo e la valutazione dell’efficienza gestionale.

Con questo nuovo insediamento, l’AOOR Villa Sofia Cervello rafforza il proprio impegno verso la trasparenza, la responsabilità amministrativa e l’efficienza organizzativa, ponendo le basi per un percorso di miglioramento continuo orientato alla qualità dei servizi e alla centralità del cittadino.

