Dopo il primo rinvio del 04/07/2024 per mancanza del numero legale, il 5 luglio si è svolto il Consiglio Comunale di Villabate, i Consiglieri presenti erano 8 su 16, alla presenza del Sindaco da solo nei banchi della Giunta, di Cronache Villabatesi per le riprese video e un paio di cittadini in platea.

L’unico punto all’ordine del giorno è stato: approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2022.Si assiste alla lettura/spiegazione del documento da parte del funzionario responsabile, quale dati alla mano riassume la situazione economica del Comune con l’aumento di spesa pubblica e l’inevitabile dichiarazione nelle prossime settimane del dissesto finanziario, tanti i debiti da coprire a fronte delle poche entrate. L’intervento del Sindaco prova a dare una spiegazione attribuendo le maggiori colpe alle gestioni precedenti cercando di esaltare i successi ottenuti nel suo mandato. I consiglieri intervenuti, compreso l’intervento della Democrazia Cristiana (Renzo Martinelli) non la pensano così, e fanno notare che un uomo solo al comando, senza più maggioranza da più di un anno e senza Giunta da 3 mesi, non può amministrare un paese con tutte le sue difficoltà. Vista la poca presenza in aula si è deciso di rinviare la seduta a martedì 9 Luglio alle ore 20.00. Credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti ed i cittadini abbiano le idee chiare, occorre prendere coscienza della situazione drammatica e prendere le giuste decisioni del caso.

Valerio Pietraperzia Coordinatore Cittadino Democrazia Cristiana.

https://www.facebook.com/share/v/u6FBsYCizHhxViSq/

Luogo: Comune di villabate, Corso vittorio emanuele , 494

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.