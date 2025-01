La situazione Politica di Villabate è in continua evoluzione. Sin dall’insediamento di questa Amministrazione, gli equilibri tra maggioranza e opposizione sono cambiati, molti dei Consiglieri eletti tra le fila della coalizione del Sindaco non trovandosi d’accordo con la linea Politica di questa amministrazione hanno deciso di non condividere il progetto Politico.





Dimostrazione è che gli ultimi 2 Consigli Comunali svolti in questa settimana, tra i banchi della maggioranza siedevano solo un paio di Consiglieri e che il percorso futuro sembra essere buio e molto tortuoso. Il paese ha bisogno di un’ amministrazione che abbia ampi numeri per governare, che possa fare delle scelte libere e senza giochi di potere per riuscire a dare le tante risposte alla cittadinanza.

Il Segretario Cittadino della Democrazia Cristiana Valerio Pietraperzia

Luogo: Villabate , Corso vittorio emanuele , 494, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

