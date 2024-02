Villaggio Sportivo Itinerante

Grande partecipazione al Villaggio sportivo itinerante allestito presso il presso i locali della Direzione Didattica del Circolo “Giuseppe Bagnera” di Bagheria. L’iniziativa è stata promossa dall’A.C.S.D. H.I.M.E.R.A. APS in sinergia con l’A.P.D. Bagheria 90011, e si colloca all’interno del progetto “Fattore I.C.S. – Inclusione, Crescita e Sport, realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.G. 976 del 22/06/2022.

Un’intera mattinata dedicata allo sport, importante strumento di promozione del benessere e dei sani e corretti stili di vita ma anche veicolo di valori positivi, di inclusione e integrazione e di rafforzamento dei legami sociali. Basket, tiro con l’arco, golf, calcio, percorsi motori, esercitazioni per il dominio palla; tante le attività motorie gratuite proposte, rivolte a minori e ragazzi dai 5 ai 24 anni, che hanno animato la giornata in una cornice plurisportiva allestita con pannelli descrittivi degli sport proposti e di svariate tematiche legate al mondo sportivo. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere ad una spiegazione tecnica dell’esercizio motorio e di sperimentarne la pratica in assetto individuale e/o di gruppo sotto la supervisione di personale sportivo. Preziosa anche la presenza di giovani allenatori che hanno spronato i giovanissimi a credere sempre in loro e nelle loro possibilità ed abilità. Distribuiti anche gadgets promozionali del progetto quale ricordo di questa giornata che sottolinea il grande potere dell’attività sportiva di attraversare ogni confine, sia geografico che umano, e di sfidare qualsiasi stereotipo per proporre un modello di positività legato al sano incontro e confronto.

A.C.S.D. H.I.M.E.R.A. APS

Luogo: Scuola Bagnera , Via Leonardo da Vinci , 1, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

