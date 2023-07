Straordinario successo per Vinicio Capossela, che ieri sera ha aperto la terza edizione del BarbablùFest nell’Area Archeologica di Morgantina. Il cantautore ha portato sul palcoscenico una scaletta improvvisata, dando spazio ad alcuni brani dell’ultimo cd, “Tredici canzoni urgenti”, ma anche a vecchi successi come “Che coss’è l’amor” e “Il ballo di San Vito”, coinvolgendo il pubblico in balli e cori e riempendo i gradoni dell’antico anfiteatro.

BarbablùFest, la rassegna nata nel 2021 da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, che vede anche quest’anno la direzione artistica di Giuseppe Dipasquale e l’organizzazione e la produzione di Terzo Millennio, andrà in scena fino al 5 agosto.

Prossimi appuntamenti martedì 25 Il Derviscio di Bukhara, Parole, Musica, Danze Sufi, spettacolo di Alberto Samonà che conduce fra le magie dell’Oriente e dell’Asia; mercoledì 26 Giovanni Mazzarino con Sikania; sabato 29 Alice canta Battiato; giovedì 3 In Verrem – Le Verrine di Marco Tullio Cicerone, un laboratorio teatrale con i licei della provincia di Enna; venerdì 4 agosto Troppu trafficu ppi nenti, uno spettacolo di Giuseppe Dipasquale sul testo che ha scritto a quattro mani con Andrea Camilleri. Chiude la rassegna, sabato 5 agosto, Stefano Bollani con Piano Solo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.