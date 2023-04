Il Vinitaly, anche nella 55esima edizione, si conferma come un’eccezionale vetrina del sistema Paese e, in modo particolare, per la Sicilia protagonista incontrastata con i suoi vini e oli. L’Isola è presente con 150 cantine, tre associazioni (Assovini Sicilia, Providi e Vitesi) e otto consorzi di tutela: Doc Sicilia, Doc Etna, Docg Cerasuolo di Vittoria, Doc Pantelleria, Doc Marsala, Doc Mamertino, Doc Faro, Doc Monreale. È l’immagine più vera ed autentica della Sicilia quella in mostra al Vinitaly: una terra che sa produrre eccellenza e veicolare i suoi valori più autentici attraverso la tradizione millenaria di olio e vini. In qualità anche di presidente del Consiglio comunale di Monreale, sono orgoglioso di un territorio che vanta una Doc dal 2000, “Monreale”, e un’azienda olivicola cui è andato l’Oscar dell’olio 2023, la monrealese Miceli & Sensat.

Siamo qui a Verona, insieme al sindaco Alberto Arcidiacono e all’assessore ai Beni culturali Letizia Sardisco, per promuovere il nostro territorio nel segmento del turismo enogastronomico, in cui è protagonista attraverso eccellenze secolari, ma anche in quello culturale, attraverso monumenti, percorsi e tradizioni unici al mondo, risultato di culture stratificate e secoli di storia”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia nella sua partecipazione al Vinitaly di Verona.

