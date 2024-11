La violenza contro le donne è una piaga che colpisce tutti i Paesi del mondo, Italia inclusa, e che si manifesta in vari modi: dalla violenza domestica alla violenza sessuale fino a sfociare nel femminicidio. I dati raccolti dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno parlano di 97 femminicidi commessi sul territorio nazionale dal 1° gennaio al 10 novembre 2024, 83 dei quali consumati in ambito familiare/domestico, 51 le donne uccise per mano del partner o dell’ex partner. Numeri allarmanti che spingono a riflettere e ad agire per tentare di arginare questo terribile fenomeno.

Proprio in tal direzione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre alle ore 17.00 il Castello normanno di Motta Sant’Anastasia ospiterà l’incontro “I dubbi dell’amore”, momento di informazione e sensibilizzazione.

Organizzato dal Comune di Motta Sant’Anastasia in collaborazione con le associazioni #Insiemeperlavita e F.I.D.A.P.A, “I dubbi dell’amore” sarà introdotto dal sindaco Antonio Bellia e dagli assessori alle Pari opportunità, Giusy Pappalardo, e alla Cultura, Carmen Lucia Zappalà. Il tema dell’incontro verrà quindi sviluppato da Maria Grazia Felicioli, presidente dell’associazione #Insiemeperlavita, dall’avvocato Loredana Maggiore, dalla psicologa Ketty Cartillone e da Szota Klementina, istruttrice taekwondo, che forniranno, ognuna nei propri settori, importanti informazioni volte anche ad aiutare chiunque dovesse trovarsi ad affrontare casi di violenza. Nel corso della serata Giusy Pischedda interpreterà il monologo scritto da Antonella Sturiale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.