In merito all’arresto dei due uomini che, nel novembre scorso, avrebbero violentato una turista canadese a Palermo, si registra l’intervento dei segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio e di Naomi Albano, responsabile delle politiche di genere della sigla in Sicilia.

I tre esponenti sindacali si congratulano con i colleghi per l’attività svolta in modo encomiabile.

“Grazie ai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo – afferma Igor Tullio – per il loro impegno e i loro successi operativi, malgrado le ben note carenze di organico”.

“Il ringraziamento – sottolinea Toni Megna – si estende agli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, la cui attività ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti”.

“I carabinieri – conclude Naomi Albano – sono sempre in prima linea per la lotta alla violenza di genere, in qualsiasi forma essa si manifesti”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

