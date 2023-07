Dopo l’incontro organizzato lo scorso 5 luglio, per riflettere con le associazioni del territorio, e a seguito dell’incontro con la mamma della giovane ragazza bagherese che ha subito violenza dal suo compagno, l’amministrazione comunale, accogliendo l’appello della donna, si è fatta promotrice, insieme alle associazioni coinvolte e alla famiglia della vittima, di organizzare una manifestazione per sensibilizzare tutta la città contro la violenza sulle donne e per spingere queste ultime e non temere di denunciare violenze e soprusi.

La manifestazione si terrà lunedì 24 luglio, a partire dalle ore 21,00, con una fiaccolata che partirà da corso Butera, altezza angolo via Dante ed arriverà in piazza Madrice, dove ci sarà un momenti di riflessione su come affrontare correttamente i casi di violenza di genere ed aiutare le vittime a trovare il coraggio di denunciare.

All’evento parteciperà il sindaco Filippo Maria Tripoli, la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale e rappresentanti del Consiglio e tutte le associazioni, sindacati, istituzioni, forze dell’ordine e membri rappresentativi della società civile.

A prendere la parola per delle testimonianze sul tema sono la dottoressa Viviana Cannova responsabile della struttura rifugio ad indirizzo segreto Cassiopea, la dottoressa Mariella Rubino del Centro antiviolenza di Bagheria e l’avvocato Rosa Maria Sciortino.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.