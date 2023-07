Economia, sviluppo, infrastrutture, ambiente, cultura: questi i temi che hanno fatto da filo conduttore all’incontro istituzionale che si è tenuto ieri mattina al Comune, tra il deputato regionale Dem Dario Safina, il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri e la sua vice Linda Genco, tesserata del Pd e risultata prima degli eletti al Consiglio comunale alle Amministrative dello scorso maggio.

“Un momento di confronto importante – ha dichiarato l’onorevole Dario Safina a margine dell’incontro – per conoscere e comprendere le reali necessità del comune belicino e le sue prospettive di sviluppo. Santa Ninfa è sempre stato un comune laborioso e la sua gente ha sempre dimostrato un grande dinamismo imprenditoriale. Non a caso, proprio nel suo territorio insistono alcune delle imprese economicamente più importanti della nostra provincia. Capire come e dove agire per agevolare lo sviluppo e semplificare la vita delle forze sane e produttive delle comunità è compito della politica e di chi li amministra”.

“Ecco perché – ha concluso Safina – ho voluto incontrare i vertici dell’amministrazione santaninfese e sentire dalla loro viva voce criticità e punti di forza. Rimettersi in piedi dopo il devastante terremoto del ’68 non è stata cosa semplice per il piccolo comune belicino, che oggi a distanza di oltre 50 anni da quella tragedia, continua a fare i conti con ritardi e cattiva gestione delle risorse che hanno rallentato i lavori post sisma. Sarò lieto di farmi portavoce all’Ars per tutte le esigenze che vorranno rappresentarmi. E tornerò volentieri a Santa Ninfa per verificare personalmente lo stato dell’arte delle diverse iniziative in essere”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.