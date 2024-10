PALERMO 13 OTTOBRE 2024 – Hanno effettuato le visite e gli esami direttamente a scuola ricevendo dall’Asp di Palermo il certificato per effettuare attività sportiva non agonistica. L’Azienda sanitaria provinciale va incontro alle esigenze di genitori e ragazzi dell’Istituto comprensivo Giovanni Falcone allo Zen portando, per un giorno, medici e attrezzature in un’aula della struttura.

Il certificato consentirà ai giovani di prendere parte alle attività sportive organizzate dagli insegnanti, grazie a finanziamenti del Pnrr. Un’opportunità di aggregazione ma anche di socializzazione e prevenzione per gli studenti della Falcone che hanno aderito in massa all’iniziativa di scuola e Asp di Palermo.

Il preside dell’Istituto, Massimo Valentino, ha ringraziato “per la preziosa e fattiva collaborazione il Direttore generale, Daniela Faraoni; il Direttore del Dipartimento cure primarie, Salvatore Vizzi; il Direttore del Distretto 42 di Palermo, Giuseppe Termini; il cardiologo Giovanni Lipari, la specialista ambulatoriale in Medicina dello sport, Sara Peritonno, e l’infermiera Adriana Pirrone”. (nr)





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.