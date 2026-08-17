Un’iniziativa nata a Regalbuto per raccontare persone, luoghi, tradizioni e memoria attraverso il
digitale e il coinvolgimento della comunità.
REGALBUTO (EN) — Nasce Vivere Regalbuto, un progetto indipendente e senza scopo di lucro ideato e
fondato da Alessandro Valenti, con l’obiettivo di raccontare, valorizzare e custodire l’identità di
Regalbuto attraverso gli strumenti della comunicazione digitale.
Il progetto nasce dalla volontà di raccontare il territorio andando oltre la semplice narrazione degli
eventi, dando spazio alle persone, ai luoghi, alle tradizioni, alla cultura, alla memoria e alla vita
della comunità.
Vivere Regalbuto è stato interamente ideato, sviluppato e realizzato da Alessandro Valenti, che ha scelto
di mettere a disposizione del progetto le proprie competenze professionali nel settore della
comunicazione digitale.
Valenti è infatti fondatore di Connexa, agenzia di comunicazione digitale, attraverso la quale cura
personalmente gli aspetti legati alla strategia, all’identità visiva, alla comunicazione e alla produzione
dei contenuti di Vivere Regalbuto.
Il progetto mantiene tuttavia una natura completamente distinta dall’attività professionale: Vivere
Regalbuto è indipendente, non ha finalità commerciali ed è sostenuto personalmente dal suo
fondatore, che ha scelto di investire tempo, competenze e risorse nella valorizzazione del proprio
territorio.
Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità. Il progetto vuole
infatti trasformare il pubblico da semplice spettatore a parte attiva del racconto, dando spazio a
fotografie, video, ricordi, testimonianze ed esperienze condivise dai cittadini.
Tra le attività più significative realizzate finora rientra il racconto della Festa di San Vito Martire,
documentata attraverso fotografie, video e contenuti dedicati ai quattro giorni di celebrazioni, con
particolare attenzione anche ai materiali e ai contributi condivisi direttamente dalla comunità.
Il progetto guarda già al futuro con la volontà di realizzare una guida digitale di Regalbuto, costruita
anche attraverso il contributo dei cittadini, che possa raccogliere luoghi, tradizioni, attività, fotografie e
testimonianze.
L’obiettivo è creare nel tempo una vera e propria memoria digitale del territorio, capace di raccontare
Regalbuto nel presente, conservarne le storie per il futuro e contribuire a far conoscere il paese anche
al di fuori della comunità locale.
«Vivere Regalbuto nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto per il territorio a cui appartengo —
spiega Alessandro Valenti — mettendo a disposizione le competenze che utilizzo quotidianamente nel
mio lavoro. L’obiettivo non è semplicemente creare una pagina che racconti Regalbuto, ma costruire
insieme alla comunità uno spazio capace di custodire e valorizzare ciò che siamo».
Con Vivere Regalbuto, il digitale diventa quindi uno strumento di racconto, partecipazione e
valorizzazione territoriale, con l’ambizione di costruire nel tempo un patrimonio condiviso di
immagini, storie e testimonianze legate a Regalbuto.
PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI
Alessandro Valenti
Ideatore e fondatore di Vivere Regalbuto
Fondatore di Connexa
???? 350 525 8287
Luogo: Regalbuto, REGALBUTO, ENNA, SICILIA
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