Un’iniziativa nata a Regalbuto per raccontare persone, luoghi, tradizioni e memoria attraverso il

digitale e il coinvolgimento della comunità.



REGALBUTO (EN) — Nasce Vivere Regalbuto, un progetto indipendente e senza scopo di lucro ideato e

fondato da Alessandro Valenti, con l’obiettivo di raccontare, valorizzare e custodire l’identità di

Regalbuto attraverso gli strumenti della comunicazione digitale.



Il progetto nasce dalla volontà di raccontare il territorio andando oltre la semplice narrazione degli

eventi, dando spazio alle persone, ai luoghi, alle tradizioni, alla cultura, alla memoria e alla vita

della comunità.



Vivere Regalbuto è stato interamente ideato, sviluppato e realizzato da Alessandro Valenti, che ha scelto

di mettere a disposizione del progetto le proprie competenze professionali nel settore della

comunicazione digitale.



Valenti è infatti fondatore di Connexa, agenzia di comunicazione digitale, attraverso la quale cura

personalmente gli aspetti legati alla strategia, all’identità visiva, alla comunicazione e alla produzione

dei contenuti di Vivere Regalbuto.



Il progetto mantiene tuttavia una natura completamente distinta dall’attività professionale: Vivere

Regalbuto è indipendente, non ha finalità commerciali ed è sostenuto personalmente dal suo

fondatore, che ha scelto di investire tempo, competenze e risorse nella valorizzazione del proprio

territorio.



Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto della comunità. Il progetto vuole

infatti trasformare il pubblico da semplice spettatore a parte attiva del racconto, dando spazio a

fotografie, video, ricordi, testimonianze ed esperienze condivise dai cittadini.



Tra le attività più significative realizzate finora rientra il racconto della Festa di San Vito Martire,

documentata attraverso fotografie, video e contenuti dedicati ai quattro giorni di celebrazioni, con

particolare attenzione anche ai materiali e ai contributi condivisi direttamente dalla comunità.



Il progetto guarda già al futuro con la volontà di realizzare una guida digitale di Regalbuto, costruita

anche attraverso il contributo dei cittadini, che possa raccogliere luoghi, tradizioni, attività, fotografie e

testimonianze.



L’obiettivo è creare nel tempo una vera e propria memoria digitale del territorio, capace di raccontare

Regalbuto nel presente, conservarne le storie per il futuro e contribuire a far conoscere il paese anche

al di fuori della comunità locale.



«Vivere Regalbuto nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto per il territorio a cui appartengo —

spiega Alessandro Valenti — mettendo a disposizione le competenze che utilizzo quotidianamente nel

mio lavoro. L’obiettivo non è semplicemente creare una pagina che racconti Regalbuto, ma costruire

insieme alla comunità uno spazio capace di custodire e valorizzare ciò che siamo».



Con Vivere Regalbuto, il digitale diventa quindi uno strumento di racconto, partecipazione e

valorizzazione territoriale, con l’ambizione di costruire nel tempo un patrimonio condiviso di

immagini, storie e testimonianze legate a Regalbuto.



PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Alessandro Valenti

Ideatore e fondatore di Vivere Regalbuto

Fondatore di Connexa

???? 350 525 8287

Luogo: Regalbuto, REGALBUTO, ENNA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.