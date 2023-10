Palermo 5 ottobre 2023 – Si è svolto oggi allo Zen il volantinaggio del Forum Sanità Pubblica Palermo in difesa del diritto alla salute. Gli attivisti delle associazioni che aderiscono al forum hanno intercettato gli abitanti del quartiere al mercatino di San Filippo Neri, lungo le attività commerciali di via Gino Zappa e al centro anziani del quartiere.

“Nel territorio dello Zen – dice il Forum sanità pubblica Palermo – ha comportato e continua a creare grossi disagi l’eliminazione del Cup esistente. Le persone devono spostarsi al presidio dell’Enrico Albanese, fisicamente distante e questo rende difficile la prenotazione di una visita alle fasce più fragili, che devono trovare qualcuno che le accompagni o prendere l’autobus, con dei costi aggiuntivi. Ogni prenotazione diventa comunque un costo. L’Asp, per venire incontro, ha predisposto la convenzione con le farmacie. Ma allo Zen in tanti oggi rilevavano che si tratta comunque di un servizio a pagamento, che intacca le pensioni delle persone più deboli. Un costo aggiuntivo, da aggiungere al ticket e allo spostamento in ospedale con un mezzo pubblico o in auto”.

“Oggi abbiamo raccolto le lamentele di tantissime persone che ci hanno raccontato le loro peripezie nel riuscire ad avere accesso alle cure – riferisce ancora il Forum – Curarsi è diventato un lusso gli abitanti dello Zen, dal momento che prenotare visite mediche essenziali, a fronte patologie conclamate è difficile, a causa delle liste d’attesa. E pochi possono o intendono rivolgersi alla sanità privata. Abbiamo ascoltato un cardiopatico che ci raccontava di essere in grave difficoltà e di non riuscire a prenotare la visita richiesta dal medico ogni 6 mesi”.

Il forum sanità pubblica Palermo ha distribuito la locandina della manifestazione del 27 ottobre “Difendiamo il nostro diritto alla salute”, invitando a manifestare tutti insieme al corteo da piazza Bologne a piazza Indipendenza, per consegnare al presidente Schifani la piattaforma con le rivendicazioni. “Le persone si sono mostrate contente che qualcuno sta a manifestando per sollevare questo grave problema, che tocca nel vivo tutti”.

Il prossimo volantinaggio si terrà il 12 ottobre alle ore 10 in via Montalbo.

