Saranno presenti anche a Cinisi, i volontari di Anteas Palermo, Anteas, Associazione tutte Età per la Solidarietà promossa dalla Cisl. Tutto grazie a un accordo siglato fra il Comune del palermitano e l’Associazione, che assegna a quest’ultima l’uso gratuito per 5 anni del centro diurno comunale ‘Salvatore Zangara’. “Un ringraziamento al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale – spiega Eugenio Paolizzo presidente Anteas Palermo – per la sensibilità mostrata verso tutte quelle persone, che hanno un po’ del loro tempo da dedicare al volontariato e verso le quali indirizziamo la nostra attività socio-culturale e ricreativa con spirito solidale. Grazie ai locali del centro quindi gli anziani del paese potranno contare sulle nostre iniziative che riempiranno il loro tanto tempo libero, un antidoto alla solitudine e all’isolamento sociale”. “Il volontariato è oggi più che mai una realtà necessaria – commenta Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani – e ci auguriamo che altri comuni possano destinare spazi al terzo settore e alle politiche sociali. La nostra Anteas, da sempre pensa a chi è solo, a chi non può permettersi alcuna attività ricreativa, con un occhio di riguardo anche alla loro salute fisica e mentale grazie ai corsi della palestra cognitiva e di fitness per la terza età”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.