“Nelle scorse settimane ho incontrato nel corso di molte assemblee gli iscritti a Vox Populi, perché alle decisioni importanti, nella nostra famiglia, siamo sempre arrivati insieme – dichiara Lucia Pinsone, presidente e fondatrice di Vox Populi- E insieme abbiamo deciso che il bellissimo percorso di questi dieci anni, in cui abbiamo contato successi e insuccessi, senza mai perdere la strada maestra, ha condotto Vox Populi al massimo della sua maturità.

Oggi è pronto per un nuovo passo, più maturo, che lo conduca oltre la sperimentazione entusiasta dei movimenti, per approdare in un contesto più ampio, in cui la politica è vissuta in altro modo, più concreto ed efficiente.

Per questa ragione, oggi annuncio l’inizio, di un percorso politico, mio personale e di tutti i quasi 4000 iscritti, insieme a Forza Italia, un grande partito al quale ci accomunano, tra l’altro, gli obiettivi fondamentali per i quali abbiamo lottato in questi anni, dal rilancio dell’economia e quindi dell’occupazione, alla valorizzazione della specificità biologica dei nostri prodotti, all’attenzione alle imprese, solo per citarne alcuni.

La passione e l’impegno saranno quelli di sempre, attraverso una scelta politica che, lo ribadisco, è corale”.

