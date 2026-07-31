Il Wave Summer Music entra nel mese più “caldo” della sua edizione 2026 e si prepara ad accogliere una straordinaria sequenza di concerti che porterà in Sicilia alcuni tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Tra Palermo, Catania e Portopalo di Capo Passero, agosto sarà un mese all’insegna della grande musica dal vivo, con artisti capaci di conquistare pubblici di ogni generazione e di rappresentare le diverse anime della scena musicale nazionale.





Sfera Ebbasta – 1 agosto, Velodromo, Palermo

Ad aprire il calendario sarà Sfera Ebbasta, atteso il 1° agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per l’unica data siciliana del suo tour. Con il progetto live $€LEBRATION, il Trap King celebrerà dieci anni di carriera attraverso uno spettacolo imponente che ripercorre i successi che hanno segnato un’intera generazione.ù



Shiva – 6 agosto, Villa Bellini, Catania

Il 6 agosto sarà la volta di Shiva, protagonista sul palco di Villa Bellini a Catania. Uno degli artisti più rappresentativi della nuova scena rap italiana porterà in Sicilia un live energico e diretto, forte del successo del suo tour nei palasport e dell’uscita del nuovo album Vangelo. Il live di Villa Bellini è inserito nel calendario del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania.



Anna – 7 agosto, Velodromo, Palermo / 28 agosto, Villa Bellini, Catania

Doppio appuntamento per Anna, autentico fenomeno della musica urban italiana e artista femminile più ascoltata nel Paese negli ultimi tre anni. La rapper si esibirà il 7 agosto al Velodromo di Palermo e il 28 agosto a Villa Bellini a Catania, portando sul palco le hit che l’hanno resa una delle voci più influenti della sua generazione. I concerti sono promossi da Giuseppe Rapisarda management e Agave Spettacoli. Il live di Villa Bellini è inserito nel calendario del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania.





Salmo – 9 agosto, Villa Bellini, Catania / 11 agosto, Velodromo, Palermo

Il mese proseguirà con due appuntamenti imperdibili dedicati a Salmo, tra gli artisti più innovativi e spettacolari della scena musicale italiana. Il rapper sardo sarà in concerto il 9 agosto a Villa Bellini a Catania e l’11 agosto al Velodromo di Palermo, con uno show che promette di unire musica, scenografia e narrazione in una potente esperienza immersiva. I concerti sono promossi da Giuseppe Rapisarda management e Agave Spettacoli. Il live di Villa Bellini è inserito nel calendario del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania.



Tony Boy – 27 agosto, Velodromo, Palermo

Il 27 agosto al Velodromo di Palermo ci sarà Tony Boy, tra i nomi più seguiti della nuova generazione urban. L’artista presenterà dal vivo i brani del nuovo album TRAUMA, confermando il percorso di crescita che lo ha portato a conquistare classifiche e pubblico.





Gaia – 27 agosto, Arena dei due mari, Portopalo di Capo Passero

Il finale di agosto porterà il festival nell’estremo lembo meridionale della Sicilia con due eventi all’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero. Il 27 agosto salirà sul palco Gaia, una delle artiste più apprezzate del panorama pop italiano contemporaneo, reduce dal successo dell’album rosa dei venti e dei brani che l’hanno consacrata tra le protagoniste della nuova musica italiana come il nuovo singolo Bossa nostra. Il concerto è organizzato con la collaborazione del Comune di Portopalo di Capo Passero.



Sal Da Vinci – 29 agosto, Arena dei due mari, Portopalo di Capo Passero

A chiudere il mese sarà Sal Da Vinci, protagonista il 29 agosto all’Arena dei Due Mari di Portopalo di Capo Passero. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, l’artista porterà in Sicilia uno spettacolo emozionante che attraversa i grandi successi della sua carriera e il nuovo repertorio che sta conquistando il pubblico italiano. Il concerto è organizzato con la collaborazione del Comune di Portopalo di Capo Passero.



I biglietti per tutti i concerti sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.

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