Mentre le famiglie si apprestano a partire e le spiagge si riempiono in occasione del Ferragosto, per molti Carabinieri e, più in generale, per le Forze dell’Ordine, saranno giorni di servizio.

Strade, stazioni, località turistiche, luoghi della movida e presidi territoriali continueranno a vedere la presenza delle donne e degli uomini dell’Arma, impegnati a garantire sicurezza e soccorso ai cittadini.

A loro, il SIM Carabinieri Sicilia rivolge un grazie particolare.

“Mentre gli altri festeggiano – si legge in una nota della Segreteria Regionale – molti Carabinieri lavorano, anche nei giorni di Ferragosto, spesso lontani dai figli, dai genitori e dai propri cari: dietro quella divisa ci sono sacrifici personali e familiari che meritano di essere riconosciuti”.

Il ringraziamento rivolto ai colleghi si estende a tutti i giorni del periodo festivo in corso, non solo al Ferragosto: giorni in cui l’impegno dell’Arma aumenta in relazione alla maggiore presenza di cittadini e turisti sul territorio.

“Un impegno – osserva il SIM Carabinieri Sicilia – che, soprattutto nel periodo in atto, richiede ancora di più a chi è chiamato a garantire il servizio: in molti Reparti si lavora già da tempo facendo i conti con organici ridotti, turni impegnativi e carichi che finiscono per gravare sempre sulle stesse persone, e quando l’estate porta sulle nostre strade e nelle nostre località migliaia di cittadini e visitatori in più, la pressione sui militari inevitabilmente aumenta”.

“Chiedere l’incremento del personale e migliori condizioni di lavoro – sottolinea la sigla – significa rafforzare la sicurezza dei cittadini: un Carabiniere che opera nelle giuste condizioni è una garanzia in più per tutta la comunità”.

Per il SIM Carabinieri Sicilia è proprio questo il senso della rappresentanza sindacale: dare voce a chi ogni giorno garantisce sicurezza, anche quando gli altri si fermano.

“Per tali ragioni – conclude – in questi giorni vogliamo prestare attenzione soprattutto a chi indossa la divisa mentre gli altri sono a tavola, al mare o in famiglia: a chi rinuncerà a un’occasione di festa, a chi sarà lontano dai propri cari, a chi continuerà a esserci per gli altri, diciamo grazie”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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