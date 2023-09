Una giornata di confronto per dare la possibilità alle nuove cooperative aderenti a Legacoop Sicilia di conoscere le società del movimento cooperativo nazionale e l’organizzazione regionale. L’appuntamento è per domani, 22 settembre, a partire dalle 9 all’hotel Saracen di Isola delle Femmine: il Welcome Day sarà rivolto alle nuove cooperative aderenti siciliane che potranno così ascoltare le testimonianze di alcune società del mondo delle coop che operano in diversi ambiti, dal turismo alla cultura, dall’ambiente all’innovazione e alla cooperazione sociale.

Dopo il benvenuto del sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso, i lavori prevedono gli interventi tra gli altri del presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino; di Gianluigi Granero, direttore nazionale di Legacoop e del presidente nazionale Simone Gamberini. Nel pomeriggio, invece, spazio ai tavoli di matching tra le 40 cooperative neo aderenti e le società di sistema che fanno parte del movimento cooperativo nazionale. Il primo contatto tra due le realtà avverrà nella modalità dello “speed date”: le società – saranno presenti Cooperfidi, Previdenza cooperativa, Coopfond, Consorzio Integra, Consorzio cooperativo finanziario per lo sviluppo, Bper Banca, CaPACE e Rete nazionale servizi, Unipolsai, Foncoop, Pico QRcode e Qrcode Generazioni, Speha Fresia, Fondazione Pico e Consorzio Nazionale Servizi – si alterneranno ai diversi tavoli dove saranno distribuiti i rappresentanti delle cooperative, avendo a disposizione circa 15 minuti per presentare la propria attività e rispondere ad alcune domande. La conclusione sarà affidata alla relazione del presidente regionale di Legacoop, Filippo Parrino.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.