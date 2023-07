A partire da martedì 1 agosto, per un totale di nove incontri, dalle ore 18 alle ore 21:30, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e col sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, prende il via la II Edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e curato dall’attrice Patrizia Ferraro.

Dopo il positivo riscontro della I edizione, tenutasi l’estate scorsa e conclusasi con la performance itinerante, all’interno del Parco di Villa Piccolo, sul mito platonico della Biga alata, anche quest’anno il workshop ruoterà intorno ad un altro famosissimo mito, tratto dalle Metamorfosi di Apuleio, il mito di “Amore e Psiche”.

“Il workshop è aperto a tutti, sono benvenuti attori, danzatori, musicisti, cantanti e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Analizzeremo il mito a partire da alcune letture filosofiche, dalle quali creeremo delle “azioni” performative in relazione non solo ai personaggi ma anche al luogo nel quale agiremo e al pubblico presente. L’obiettivo non è la messa in scena di uno spettacolo comunemente inteso, ma piuttosto di una performance nella quale attori, luogo e pubblico siano in una relazione di autentica armonia, bellezza e comunione tra di loro. L’obiettivo è ambizioso ma in fondo non trovo altro motivo nel teatro se non quello di un potenziamento di bellezza e umanità!” Patrizia Ferraro

Incontri: 1/2/3 – 6/7/8/9 – 11/12 agosto. Ore 18-21:30

Domenica 13 agosto performance finale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: ermespatry@gmail.com

Patrizia Ferraro

Docente di Filosofia e Storia. Attrice.

Tra i lavori che la vedono protagonista: Sgombero di Luigi Pirandello. Il Recital di poesie dialettali siciliane Paroli di sangu, di cui è autrice e interprete. Da qui si vede tutto di cui è autrice e interprete. Con-Tatto di cui è autrice, regista e interprete insieme a ad altri due attori.

Nel 2013 riceve la Targa di Merito al Premio Alda Merini di Poesia, per l’opera Anime di cani.

Nel 2019 è semifinalista al Premio di drammaturgia europea Tragos con il suo ultimo testo Io non sono Ofelia.

Nel 2020 vince il Premio Letterario Internazionale Metamorfosi, sezione “silloge poetica”.

Conduce corsi teatrali a Milano, dove vive e lavora.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.