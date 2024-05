Domenica 26 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, il WWF Napoli invita le famiglie a vivere un’esperienza in natura, una mattinata ricca di attività educative e divertenti.

Maggio è il mese delle Oasi del WWF, quei paradisi naturali che ospitano una biodiversità preziosa e unica che l’Associazione protegge in ben 106 aree.

Per celebrarle, il WWF Napoli ha organizzato una giornata speciale al Parco Agricolo Didattico Carmine Minopoli, un’area strappata alla speculazione, che può definirsi un’ Oasi urbana nel cuore del Vomero.

Il Parco Minopoli: una storia di riqualificazione e impegno

Il Parco Minopoli rappresenta un esempio eccellente di come spazi urbani possano conservare scrigni di biodiversità. Il suo nome è un omaggio a Carmine Minopoli, agronomo, agricoltore e attivista, è stato uno dei primi ideatori e sostenitori del progetto, insieme al WWF Napoli, per la sua realizzazione, per anni rallentata e interrotta. Dopo oltre trent’anni di lotte e sforzi condivisi, il parco è stato aperto nel settembre 2023, ed è diventato un simbolo di riqualificazione e di impegno comunitario.

Il WWF è ancora impegnato per la piena realizzazione di quanto il progetto prevedeva per l’area e l’importanza di tutelarla.

Il programma della mattinata

– 2 Visite guidate del parco, alle 10,30 e alle 11,30 : alla scoperta della storia del Parco Minopoli, un’area agricola con una vocazione didattica e naturalistica unica.

– Gli alunni del Liceo Scientifico Musicale F. Severi di Castellammare di Stabia alle 12,00 si esibiranno con un brano originale dedicato alla natura e un trio di flauti con “TERRA MIA” di P.Daniele.

– “È tempo di incantesimi nel parco”: alle 12,30 un estratto dello spettacolo emozionante a cura di Gente Green APS, che porterà in scena la magia della natura attraverso il teatro e la musica.

– Attività orto e gioco per bambini: per tutta la mattinata laboratori creativi e divertenti per imparare a conoscere la natura divertendosi.

– Banchetto WWF Napoli: una pausa con i volontari per parlare di cibo sano e corretti stili di vita.

Perché partecipare?

– Per immergersi nella bellezza del Parco Minopoli, un’oasi di verde a pochi passi dal caos cittadino.

– Per conoscere l’importanza delle oasi e del loro ruolo nella conservazione della biodiversità.

– Per sostenere il lavoro del WWF per la tutela dell’ambiente e la riqualificazione del territorio.

– Per trascorrere una giornata speciale all’aria aperta con tutta la famiglia.

PER INFO E PRENOTAZIONI

WWF 3473935499

Luogo: Parco Agricolo Didattico Carmine Minopoli, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.