Ci siamo! Nell’antico quartiere di “Li Ficareddi” si lavora a ritmo incalzante per la definizione degli ultimi particolari del “Presepe Vivente 2025/26”.

I volontari dell’Associazione “Calatafimi è…” che organizza la Rappresentazione della Natività, sono a lavoro per sistemare gli ultimi particolari in vista dell’apertura al pubblico in programma -Venerdì 26 dicembre prossimo.

Sono sei le date da ricordare: 26-27 e 28 Dicembre 2025 – e 3-4 e 6 Gennaio 2026 il “Presepe Vivente di Calatafimi Segesta”, giunto ormai alla sua XI° edizione. L’appuntamento per grandi e piccini è dalle 16,30 alle 20,30. Ancora una volta così la città di Calatafimi Segesta si prepara a far vivere la magia della Natività.





C’è fermento in questi giorni tra le stradine del quartiere in particolare. Ogni cosa sta trovando la sua naturale collocazione. Le antiche botteghe sono state realizzate per accogliere gli artigiani: il “fabbro”, lo “scalpellino”, il “conza lemma” ma non solo queste, sono ben 40 le postazioni da vedere, e poi ci saranno ancora le lavandaie, lo scrivano, le donne nelle abitazioni intenti in cucina o nei lavori manuali. Nel villaggio troverete anche le antiche abitazioni realizzate utilizzando canne e legna del luogo. Che ha visto l’impegno di tutti. Ogni ambientazione è riccamente allestita con prodotti o manufatti che raccontano una storia, una tradizione… quella di un popolo che continua a perpetuare tutto ciò che il passato ha rappresentato in termini di economia e benessere.

Chi visiterà il Presepe Vivente, siamo sicuri farà un viaggio sensoriale: tra profumi, suoni, colori, musiche, odori. Un viaggio che vi condurrà fino alla Grotta dove troverete la Sacra Famiglia assieme al bambinello, al bue e l’asinello e con loro i bambini, i pastori, gli angeli.





Ad accompagnarvi in questo viaggio multisensoriale, saranno oltre 200 figuranti-interpreti.

Informazioni utili

La Natività nell’antico quartiere di “Li Ficareddi –

XIª edizione del Presepe Vivente di Calatafimi Segesta

26- 27 e 28 Dicembre 2025 | 03 – 04 – 06 Gennaio 2026

Biglietteria Piazza Torre – Calatafimi Segesta – 379 1038230

Biglietteria – apertura 15,30 – 20.00 – Ingresso € 8,00/pax

Bambini sotto gli otto anni non pagano – Oltre venti persone è obbligatorio prenotare

Arrivare con scarpe comode

Evitare passeggini ma se necessario consigliamo di lasciarli all’entrata

Per i disabili l’associazione assicura la visita fino alla Grotta della Natività

Luogo: Quatiere “Li Ficareddi”, Via Roma, 13, CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

