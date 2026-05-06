Cataliotti ha poi spiegato cosa è accaduto in Procura nella mattinata: la pubblica accusa ha illustrato agli avvocati della difesa le fonti di prova “solo oralmente e senza che ci sia stata data la possibilità di ascoltare gli audio relativi a captazioni ambientali e telefoniche”. Una precisazione rilevante: la difesa non ha ancora sentito le intercettazioni di cui i media parlano.