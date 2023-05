Cari colleghi e colleghe,

vi invitiamo a partecipare alla Conferenza Stampa che si terrà giovedì 11 maggio alle ore 10.30 nella Sala Massimo dell’Hotel Mercure Palermo Centro (in via mariano stabile, 112) per la presentazione dell’edizione 2023 del progetto “Wanted …presi per il verso giusto” che in questa edizione mette insieme due opere simbolo che sono state trafugate in Italia: la Natività di Caravaggio (Palermo) ed il Bambinello dell’Ara Coeli (Roma).

Intervengono:

Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura,

Ludovico Gippetto, ideatore di Wanted

Patrizia Monterosso, direttrice Fondazione Federico II

Maurizio Angelo Scardino, generale di divisione, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia

Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana,

Andrea Stancato, direttore Hotel Mercure

Tommaso Romano, editore e storico dell’arte

Raoul Russo senatore della Repubblica

Il fatto

Palermo, è il 18 ottobre 1969. Come ogni sabato, alle tre del pomeriggio, le sorelle Gelfo varcano la soglia dell’Oratorio di San Lorenzo, nel quartiere della Kalsa, per preparare la messa domenicale. Lo fanno da anni, per pura devozione. In fondo il padre, buonanima, era il custode della chiesa e loro vivono li da sempre: visto che un vero custode non c’è più, fanno quel che possono, le anziane signorine. Che però quel giorno alzano gli occhi incredule, senza fiato. La Natività con i santi Lorenzo e Francesco del Caravaggio, lì sull’altare fin dal 1609, non c’è più.

Roma, il furto del Bambinello dell’Ara Coeli, straordinario oggetto di culto che il primo febbraio del 1994 un frate lasciò incustodito sul letto un’ora, giusto il tempo di celebrare i Vespri, per scoprire che aveva preso il “volo” per sempre. Inutile anche l’intervento dei detenuti di Regina Coeli che, si sa, perdonano tutto tranne i crimini contro i bambini e che tentarono di fare terra bruciata intorno ai ladri. Ma non tutte le indagini per il recupero delle opere trafugate finiscono in nulla.

