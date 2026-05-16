I “Leoni” di Ingegneria secondi (con 491 punti); Economia sul terzo gradino del podio (con 451). Il Dipartimento di Medicina vince anche il contest musicale “Tutti cantano al Palio” con un brano inedito. Il Portogallo si è aggiudicato il 3° Palio Eunice



È calato il sipario sul 21° Palio d’Ateneo. L’Olimpiade universitaria goliardico-sportiva organizzata dal CUS Catania con la collaborazione di Unict, si è conclusa con la proclamazione del Dipartimento di Medicina che con 519 punti è salito sul gradino più alto del podio. Le “Furie rosse” bissano per il secondo anno consecutivo, mantenendo il Palio, conquistando così il settimo “titolo”. I futuri medici trionfano.

Al secondo posto, con 491 punti e un distacco di 28 consensi in meno, si sono posizionati gli eterni rivali i “Leoni” di Ingegneria seguiti da Economia che ha chiuso al terzo posto con 451.

Ad annunciare la classifica finale, il Magnifico Rettore Enrico Foti e il presidente del CUS Catania Massimo Oliveri.

Con il brano inedito “Finché il cuore regge” le “Furie rosse” hanno vinto anche il video contest musicale “Tutti cantano al Palio”. Nel sorteggio di assegnazione dei generi musicali, era stato estratto il Rap per il Dipartimento di Medicina.

“Il Palio d’Ateneo è amicizia, entusiasmo, vitalità. L’emozione provata in questi giorni nell’aver visto e vissuto da rettore questo primo Palio, è stata davvero forte. Vedere nascere le amicizie con gli universitari dei cinque Atenei stranieri o consolidare i legami tra gli studenti anche in occasioni come queste, è straordinario. Il Palio non è soltanto sport o competizione, è una manifestazione magnifica. Il ringraziamento più grande va a tutti gli studenti e alle studentesse che hanno partecipato, tifato, organizzato, e reso possibile questa festa collettiva. Un sincero grazie al CUS Catania, con in primis il presidente, che ha dimostrato anche quest’anno una notevole capacità organizzativa. Il merito della bellissima atmosfera di festa qual è il Palio, è degli organizzatori, dei volontari, delle associazioni studentesche e di tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte con passione e dedizione” – ha detto il Rettore Enrico Foti.

“Il Palio d’Ateneo è un susseguirsi di emozioni. Un insieme di bellissime cartoline che si sovrappongono e raccontano la sfilata dei Dipartimenti in via Etnea, i giochi e la vitalità alle Capannine, e la competizione agonistica mista alla goliardia dei tornei disputati nei nostri impianti sportivi. Il Palio d’Ateneo, l’unico nel suo genere in Italia, è un evento che in molti altri Cus ci invidiano. E avere anche la partecipazione di studenti stranieri provenienti da Atenei europei, frutto delle European Universities partner di Eunice, di cui il nostro prestigioso Ateneo fa parte, è un valore aggiunto. Il Palio è una festa che unisce la città di Catania”. Sono state le parole del presidente del Centro Universitario Sportivo etneo Massimo Oliveri.

Spenti dunque i riflettori ciò che resta del Palio d’Ateneo è l’immagine dei ragazzi e delle ragazze che hanno sfilato nel centro storico con i colori delle magliette del Dipartimento d’appartenenza, con le bandiere, le mascotte e gli striscioni, intonando canti e balli. È la festa degli studenti in piazza Università diventata ormai patrimonio di Catania. È l’evento grazie al quale portano l’Ateneo fuori dalle aule per condividerlo con la città.

Il Palio è naturalmente sport con i tornei e i match, ma è anche la goliardia delle gare bizzarre con il tiro alla fune sul prato o sulla spiaggia o il dragone zavorrato, e gli sport mentali come lo scopone scientifico e gli scacchi. Il Palio d’Ateneo è l’identità di ogni squadra portata con orgoglio anche se la vittoria non arriva.

Presenti all’appello tutti i Dipartimenti. Inclusi gli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea delle sedi distaccate di Siracusa e Ragusa che, insieme ai colleghi di Catania e degli Atenei stranieri, hanno ballato, cantato e si sono sfidati nelle 42 competizioni sportive, legati dal comune denominatore: sono tutti universitari e universitarie.

Il Palio d’Ateneo è anche “Palio Eunice”. La squadra EUNICE quest’anno è stata formata da 14 studenti, di cui 10 provenienti dagli Atenei partner di Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e naturalmente anche l’Italia che doveva difendere il titolo vinto nel 2025. La 3° edizione del Palio Eunice è stato vinto dal Portogallo.

Il Palio d’Ateneo, sempre più cosmopolita, rappresenta l’attitudine del CUS Catania di incentivare al sano agonismo e all’unione tra gli studenti che vedono nella “Olimpiade universitaria” la festa dell’aggregazione tra le comunità. All’Ateneo di Catania il merito di far accrescere il senso di appartenenza, la simbiosi tra i Dipartimenti unendo la competizione sportiva alla tipica atmosfera goliardica catanese.

Per il terzo anno consecutivo il Palio d’Ateneo ha avuto il patrocinio istituzionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, e del Comune di Catania, della vicinanza di importanti partner istituzionali quali Fce e Amts.

La “tre giorni di gare goliardiche universitarie” è stata realizzata grazie al supporto di Asec Trade, Sac, Confindustria Catania, Sidra, Codacons Sicilia. E dei partner Strano, SIFI, Facile.it, Katanè Auto, Decathlon, Tomarchio, Rinascente, Bruno Euronics, Nü Doganae e il villaggio turistico Le Capannine. Sono stati altresì presenti AIRC, Petali di Ricerca e Radio Zammù.





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