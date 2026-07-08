Palermo 8 luglio 2026 – Passaggio di consegne alla guida della Camera del Lavoro dello Zen, di via Gino Zappa, 126. La segreteria della Cgil Palermo ha designato quale nuovo segretario Zaher Darwish, dirigente sindacale di lungo corso e da anni alla guida del Sunia Palermo, il sindacato degli inquilini.

Prende il posto di Vincenzo Monte, giunto alla scadenza del mandato, che conclude un’esperienza sindacale caratterizzata da un impegno costante a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in uno dei quartieri più complessi della città.

“Raccolgo questo incarico – dice Zaher Darwish – con grande senso di responsabilità e con profondo rispetto per il lavoro svolto da Vincenzo Monte, che lascia un’eredità importante e un esempio di sindacalismo autenticamente vicino alle persone. Sono pienamente consapevole del peso e del valore di questo incarico in un quartiere complesso e delicato come lo Zen, in cui porterò il mio percorso di competenze e conoscenza delle problematiche sociali e abitative, maturato in questi anni al Sunia”. La Cgil Palermo rivolge gli auguri di buon lavoro a Zaher Darwish e a Vincenzo Monte un ringraziamento per il lavoro svolto “con competenza, passione e spirito di servizio, contribuendo a rendere la Camera del Lavoro dello Zen un presidio di democrazia, legalità, partecipazione e tutela dei diritti”.

“Lo Zen, specialmente in questo momento di tensioni continue sul territorio ha bisogno di essere sempre – afferma Vincenzo Monte – un presidio costante e una presenza di rinforzo a fianco delle istituzioni. In questi anni ci siamo fatti portavoce di alcune criticità ancora irrisolte, che richiedono attenzione: tra tutte, la regolarizzazione degli alloggi popolari, al fine di dare opportunità e pari diritti e dignità alle persone che aspettano una casa popolare. E’ stata un’esperienza per me significativa, rivolgo un in bocca al lupo a Zaher Darwish e un ringraziamento speciale a quante e quanti hanno collaborato in questi anni alla Camera del Lavoro per erogare servizi e assistenza, sempre con umanità e passione”.





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