In Veneto, a Jesolo, al secondo Bettega Tribute, vittoria meritatissima per Denny Zardo, che, a bordo di una Porsche 911 RS del Quarto Raggruppamento, seguita dal preparatore Guagliardo, è riuscito a sbaragliare il campo regolando tanti altri nomi di grido del settore delle auto storiche.

In Toscana, al 32° Rally il Ciocchetto, Paolo Andreucci e Maurizio Bimbi hanno concluso, a bordo di una Citroen C3 gommata Mrf Tyres, a un passo dal podio. Per il pilota garfagnino la gara di casa si è subito presentata in salita. Il campione italiano rally terra del 2023 ha, infatti, dovuto fronteggiare sia avversari difficili sia problemi d’assetto alla sua vettura francese che lo hanno perseguitato per tutta la durata della gara.

A Sperlonga, in provincia di Latina, alla ronde, divenuta ormai una classica di fine stagione, gli equipaggi in gara con i colori della scuderia della Terra di Trinacria, hanno davvero brillato. Nella classe regina, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, Samuele Nota e Gianluca Gelardi hanno portato a casa un meritatissimo sesto posto in classifica generale. In classe Rally4, Giuseppe Di Giorgio e Rosario Ferina, a bordo della loro Peugeot 208, sono stati autori di una gara capolavoro e sono riusciti a battere una concorrenza molto agguerrita. Buono il secondo posto di classe raggiunto dalla Clio Super 1600 di Rosario Macaluso e Luca Severino. In classe R2B, altra categoria molto combattuta, Alessandro Emanuele e Vincenzo Aiezza, su Peugeot 208, sono saliti sul secondo gradino del podio. Stessa posizione, ma in classe N3, per la Renault Clio Rs condotta da Giovanni Gigante e Francesco Cerro.

Infine in pista, in Campania al Master Show Bacci che si è corso a Sarno al Circuito internazionale di Napoli, vittoria di classe e Gruppo per la Peugeot 308 Gti condotta dal giovane e promettente marchigiano Matteo Gabrielli. Al successo nella sua classe e nel suo Gruppo anche per l’esperto pilota calabrese Gabry Driver.

