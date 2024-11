Venerdì 15 novembre, al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, con inizio alle ore 21, è in programma la prima semifinale di Zelig Open Mic in Tour che vedrà protagonisti nove comici provenienti da tutta la Sicilia che, tra colpi di battute e sketch esilaranti, si sfideranno per conquistare un posto nella grande finale. E sarà proprio il pubblico a scegliere e votare chi accederà alla finalissima del 17 gennaio 2025, dove, i concorrenti si metteranno nuovamente in gioco per realizzare, stavolta, il grande sogno, ovvero quello di approdare allo storico palco dello Zelig di viale Monza a Milano.

La seconda semifinale avrà luogo sabato 7 dicembre, sempre al teatro Sant’Eugenio di Palermo, e sempre con inizio alle ore 21.

Le serate saranno condotte da Giovanna Donini, autrice storica di Zelig e di Teresa Mannino, insieme ad Antonio Panzica, vincitore della prima edizione dello Zelig Open Mic Sicilia.

Zelig Open Mic in Tour Palermo, giunto alla sua terza edizione, è a cura di Giancarlo Bozzo, Direttore artistico di Zelig, con Tramp Management, e in collaborazione col teatro Sant’Eugenio di Palermo.

Info per i comici: zeligopenmicitalia@lezgostudio.it

Per poter partecipare, invece, come pubblico, è possibile contattare via WhatsApp il numero 347.1525115.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro, per info contattare il numero 091 671 0494.

Costo biglietti: euro 12.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/11/2024

Data Fine: 15/11/2024

Ora: 21:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 12.00

