Un talento precoce, una carriera già straordinaria e un programma che promette di lasciare il segno. Il 17 gennaio, il pianista cinese Zhiquan Wang, appena quindicenne, si esibirà in un concerto solista per la 49a stagione concertistica dall’Associazione Musicale Etnea.



Enfant prodige, Zhiquan Wang ha iniziato a suonare il pianoforte a soli quattro anni, dimostrando un talento fuori dal comune che lo ha portato, poco dopo, al suo primo debutto in pubblico. Nato a Shanghai, oggi studia presso la Scuola Media Musicale affiliata al Conservatorio di Musica della sua città natale sotto la guida del maestro Zhe Tang. Nonostante la giovanissima età, il curriculum di Wang è impressionante: vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, ha già calcato i palcoscenici più importanti del mondo, dal Mariinsky Theatre di San Pietroburgo allo Shanghai Grand Theatre, collaborando con orchestre come la New Russia State Symphony Orchestra e la Armenian State Symphony Orchestra.





Tra i riconoscimenti più rilevanti spiccano il Gran Premio al XIX Moscow Central Music School International Piano Competition, il Primo Premio Assoluto al Concorso Pianistico di Orbetello e il Gran Premio al “Slobozhanska Fantasy”, concorso internazionale per giovani pianisti. Recentemente, il Concorso Internazionale di Pianoforte Classico di Dubai nel 2024, lo ha consacrato come il più giovane tra i vincitori del concorso.

Il pubblico catanese avrà l’opportunità di ascoltare un programma che testimonia la profonda maturità interpretativa e la straordinaria tecnica di Wang: dalla celebre Sonata Waldstein di Beethoven, per proseguire con le Variazioni su un tema di Paganini di Brahms, un capolavoro di rara complessità esecutiva. La seconda parte vedrà l’esecuzione delle intense Études-Tableaux di Rachmaninoff e si concluderà con La Valse di Ravel.





Il concerto fa parte del programma della 49a stagione concertistica dell’Associazione Musicale Etnea, e sarà ospitato per l’occasione a Palazzo Biscari, che accoglierà il pubblico in due repliche: alle 18.30 e alle 21.00. Un appuntamento che celebra la grande musica e il talento straordinario di un giovane interprete destinato a lasciare il segno nel panorama internazionale.

Luogo: Palazzo Biscari, Catania, Via Museo Biscari, 10, CATANIA, CATANIA, SICILIA

