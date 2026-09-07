È disponibile da venerdì 11 settembre 2026 un nuovo capitolo del percorso musicale dell’atipico cantautore Angelo Romano, il brano sarà su tutte le piattaforme digitali per Believe Music Italy: un po’ omaggio non richiesto al filosofo sloveno Slavoj Žižek, un po’ divertissement psicanalitico tra il rock e il lo-fi, “Zig Zag Žižek”, questo il titolo del nuovo singolo di Angelo Romano, è primo assaggio di “The Dog Is Dead”, il suo nuovo album di inediti in uscita nel 2027. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso artistico di Romano e anticipa il suo ritorno alla lingua inglese e a uno stile più propenso al rock e all’indie. “The Dog Is Dead” sarà il primo album di inediti dell’artista dopo La repubblica del bilocale, pubblicato nel 2024.





Scritto e registrato a Berlino, “Zig Zag Žižek” nasce dall’incontro tra un’attitudine rock e una dimensione più lo-fi, in un gioco che prende spunto, in maniera libera e provocatoria, dalla figura del più irriverente tra i filosofi contemporanei. Ad accompagnare Romano nella registrazione del brano c’è un ensemble di musicisti che vede la presenza di Francisco Nin alla batteria e le voci aggiuntive di Oliver Hasse, Joana Carvalhas e Usama Siddiq.





Il singolo è accompagnato da un videoclip anch’esso registrato a Berlino, realizzato sotto l’occhio attento e creativo di Michael Klich, con la presenza di diversi artisti della scena cantautorale berlinese, tutti nascosti dietro una maschera di Slavoj Žižek. “Zig Zag Žižek” diventa così una prima dichiarazione d’intenti per il nuovo percorso di Angelo Romano: un brano che attraversa rock, indie e lo-fi, giocando con riferimenti filosofici e suggestioni psicanalitiche e preparando il terreno per The Dog Is Dead, il nuovo album che nel 2027 segnerà il ritorno dell’artista alla lingua inglese.

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Angelo Romano: lead vocals, guitars, bass guitar, keyboards, music box

Francisco Nin: drums

Oliver Hasse: backing vocals

Joana Carvalhas: backing vocals, Portuguese vocals

Usama Siddiq: backing vocals

Recorded in Berlin.

Written and produced by Angelo Romano.

Graphics by Angelo Romano.

Cover art photo: still from the official video by Michael Klich.





BIO:

Angelo Romano è un cantautore e musicista siciliano, attualmente di stanza a Palermo ma con un vissuto di quindici anni all’estero tra Berlino, i Paesi Bassi e Barcellona. Dopo anni di sperimentazione tra progetti di band e performance soliste, in cui folk e punk si mescolano con approcci più tradizionali da cantautore, Romano ha sviluppato uno stile autorale proprio, mischiando inglese, italiano e siciliano in pezzi in bilico tra l’energia cruda, il divertissement e il malinconico. Il suo accento distintivo e la sua presenza scenica si ispirano apertamente ad artisti come Tom Waits, Nick Cave e Rino Gaetano. Nel 2021 ha pubblicato “The New New Normal”, un album nato durante la pandemia, composto e registrato di getto a Berlino, che sviluppa i temi dell’isolamento e dei cambiamenti delle società contemporanee. Dopo la parentesi di The Sicilian, un EP che celebra la sua lingua madre, Romano è infine uscito nel 2024 con La Repubblica del Bilocale, in cui, per la prima volta, si cimenta con la lingua italiana in un ritratto caustico e ironico della modernità, che ha ricevuto elogi critici per i suoi testi affilati e l’energia inquieta. Il ritorno discografico di Romano è previsto nel 2027, con “The Dog Is Dead”, il suo primo “album palermitano”, nonché un ritorno in grande stile al rock e alla lingua inglese.

https://www.instagram.com/angiluzzo/

foto di Clio Squadroni

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