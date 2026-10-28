«Le zone rosse non bastano a risolvere il problema della sicurezza nella prima circoscrizione. Il rischio è spostare la violenza di qualche metro senza affrontare le cause del problema», lo dichiara Tiziana Calabrese, consigliera del Partito Democratico della I circoscrizione, commentando la decisione del prefetto Massimo Mariani di prorogare fino al 23 aprile 2027 le zone rosse a Palermo.

«Nonostante questi provvedimenti, gli episodi di violenza continuano. Pochi giorni fa in corso Tukory, un uomo di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola al piede. Servono interventi che vadano oltre i controlli straordinari e garantiscano una presenza costante sul territorio».





«Occorre rafforzare la polizia municipale, prevedendo vincoli pluriennali di permanenza per i nuovi assunti e superando i ritardi burocratici. Palermo ha bisogno di vigili di quartiere che conoscano il territorio e siano un punto di riferimento per residenti e commercianti».

«La sicurezza si costruisce soprattutto attraverso la prevenzione: illuminare i vicoli bui, rigenerare le aree degradate, recuperare gli spazi abbandonati, tenere aperte le scuole nei quartieri più difficili e trasformare i beni confiscati alla mafia in centri di aggregazione, laboratori e aule studio. Bisogna inoltre investire negli educatori e sostenere le associazioni e il terzo settore. La prima circoscrizione ha bisogno di presidii stabili, opportunità per i giovani e istituzioni presenti ogni giorno».

Tiziana Calabrese

Consigliera Pd della prima circoscrizione di Palermo

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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